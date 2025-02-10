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Европейский инвестиционный банк выделит Украине еще €116,5 млн на соцпроекты

Европейский инвестиционный банк выделит Украине еще €116,5 млн на соцпроекты Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) профинансирует социальные проекты на Украине на €116,5 млн.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 18:28
Европейский инвестиционный банк выделит Украине еще €116,5 млн на соцпроекты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) профинансирует социальные проекты в Украине на 116,5 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры", - написал он.

Он уточнил, что ЕИБ выделяет 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Еще 100 млн евро будут направлены на восстановление объектов водо- и теплоснабжения, модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

По данным украинского кабмина, портфель ЕИБ в Украине состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Причем более 2 млрд евро были выделены с февраля 2022 года.

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