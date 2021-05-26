О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европейский авиарегулятор рекомендовал авиалиниям избегать Беларусь

Европейский авиарегулятор рекомендовал авиалиниям избегать Беларусь В заявлении Европейского агентства авиационной безопасности говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным
Другие страны
26 мая 2021 г. 14:56
Европейский авиарегулятор рекомендовал авиалиниям избегать Беларусь
pexels

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryaniar в Минске рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. "Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации". Как передает Report со ссылкой на DW, об этом говорится в заявлении агентства.

"Действия, предпринятые Беларусью, равносильны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси обеспечивать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе.

В этой связи EASA рекомендовало авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Беларуси лишь в случае крайней необходимости.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European airspace regulator recommends that aviation companies avoid flying over Belarus

Самое важное

Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
26 мая 2021 г. 14:41
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
26 мая 2021 г. 13:17
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
26 мая 2021 г. 11:21
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
26 мая 2021 г. 10:57
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
25 мая 2021 г. 19:57
Иран поздравил Азербайджан с победой
Иран поздравил Азербайджан с победой
25 мая 2021 г. 19:23
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
25 мая 2021 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
25 мая 2021 г. 17:50
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi