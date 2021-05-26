Европейский авиарегулятор рекомендовал авиалиниям избегать Беларусь

В заявлении Европейского агентства авиационной безопасности говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryaniar в Минске рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. "Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации". Как передает Report со ссылкой на DW, об этом говорится в заявлении агентства.

"Действия, предпринятые Беларусью, равносильны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси обеспечивать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе.

В этой связи EASA рекомендовало авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Беларуси лишь в случае крайней необходимости.