Европейские лидеры в Париже не приняли итогового решения по российско-украинскому конфликту

Переговоры между лидерами восьми европейских стран, а также представителями институтов ЕС и НАТО, организованные в Париже, завершилась без совместного заявления.

Переговоры между лидерами восьми европейских стран, а также представителями институтов ЕС и НАТО, организованные в Париже, завершилась без совместного заявления.

Как передает Report , встречу в Елисейском дворце транслировал телеканал BFMTV.

По информации телеканала, никакого общего коммюнике по итогам длившихся около трех часов переговоров подписано не было. Отмечается, что это может быть связано с разногласиями, которые возникли между участниками в отношении отправки военных контингентов в Украину.

"Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения", - уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами признал, что дальнейшая поддержка Киева без ущерба собственной промышленности и социальной сфере стран ЕС возможна только при организации отдельного финансирования.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на неформальную встречу в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании. На встрече должны были быть рассмотрены гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине.