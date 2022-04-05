Европейские страны выслали около 100 российских дипломатов

Дания, Испания, Италия, Швеция, Эстония высылают российских дипломатов из своих стран, приблизительное их количество-100 человек.

Ряд стран, в том числе Дания, Испания, Италия, Швеция, Эстония высылают российских дипломатов из своих стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, количество высланных дипломатов в общем составляет около 100 человек.

Правительство Дании объявило 15 российских дипломатов персонами нон грата, в то время как Испания приняла решение о высылке 25 российских дипломатов.

МИД Италии высылает 30 российских дипломатов, также 13 российских дипломатов будут высланы из Латвии. Латвия в том числе закроет два консульства России в стране.

Аналогичные меры предпринимает Эстония, высылая 14 российских дипломатов и закрывая генконсульство России в Нарве и канцелярию посольства в Тарту.