Европейские журналисты просят ЕК расследовать уровень свободы прессы в Италии

Международное европейское движение (EMI) вместе со многими другими европейскими и журналистскими организациями просит Еврокомиссию провести расследование о состоянии свободы прессы в Италии.

Международное европейское движение (EMI) вместе со многими другими европейскими и журналистскими организациями просит Еврокомиссию провести расследование о состоянии свободы прессы в Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письмо направлено заместителю председателя Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вере Юровой.

В письме, которое подписали среди прочих Национальная федерация итальянских журналистов (FNSI), Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ), говорится, что они обеспокоены "ухудшением ситуации, с которой столкнулись журналисты и представители СМИ в Италии".

Отметим, что 22 мая группа профессиональных журналистских ассоциаций уже призвала Еврокомиссию начать расследование свободы прессы в Италии, ссылаясь на значительное давление на СМИ, оказываемое правительством премьер-министра Джорджи Мелони.