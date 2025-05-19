Европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным

Лидеры ряда европейских стран, в том числе Франции, поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом после того, как у него состоялся более чем двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры ряда европейских стран, в том числе Франции, поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом после его двухчасового разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на инвестиционной конференции Choose France в Версале.

"Простите, что заставил ждать, но у нас вместе с рядом европейских коллег был телефонный разговор с президентом Трампом после его переговоров с президентом Путиным", - сказал Макрон.

Он не привел подробности состоявшегося разговора с Трампом.