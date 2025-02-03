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Европейские лидеры предупреждают о риске торговой войны с США из-за пошлин

Европейские лидеры предупреждают о риске торговой войны с США из-за пошлин Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу угрозы президента США Дональда Трампа расширить пошлины на товары из ЕС, заявив, что это может привести к торговой войне, которая нанесет экономический ущерб по обе стороны Атлантики.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 15:13
Европейские лидеры предупреждают о риске торговой войны с США из-за пошлин

Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу угрозы президента США Дональда Трампа расширить пошлины на товары из ЕС, заявив, что это может привести к торговой войне, которая нанесет экономический ущерб по обе стороны Атлантики.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

Она подчеркнула, что если США и Европа столкнутся в торговой войне, "посмеиваться будет Китай".

"Мы очень взаимосвязаны. Нам нужна Америка, и Америка нуждается в нас", - добавила Каллас, выступая перед неформальной встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

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