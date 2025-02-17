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Европейские лидеры обсудят возможное развертывание войск в Украине

Европейские лидеры обсудят возможное развертывание войск в Украине Основное внимание европейских лидеров на встрече в Париже 17 февраля будет сосредоточено на возможном развертывании контингентов в Украине, которые в качестве "поддержки" будут размещены за будущей линией прекращения огня, а не на ней.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 09:55
Европейские лидеры обсудят возможное развертывание войск в Украине

Основное внимание европейских лидеров на встрече в Париже 17 февраля будет сосредоточено на возможном развертывании контингентов в Украине, которые в качестве "поддержки" будут размещены за будущей линией прекращения огня, а не на ней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Как отметил один из чиновников, альтернативные варианты могут появиться до встречи. По его словам, Германия с осторожностью относится к идее отправки "миротворческих сил".

Лидеры государств - членов Евросоюза обсудят 17 февраля в Париже конкретные планы, направленные на обеспечение обороноспособности Европы независимо от того, "будут ли США в будущем принимать в этом участие".

Издание отметило, что Евросоюз, застигнутый врасплох, пытается спешно отреагировать на подготовку США и Россией проведения переговоров по мирному урегулированию в Украине.

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Версия на английском языке European leaders to discuss potential troop deployment in Ukraine at Paris meeting

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