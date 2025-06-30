Европейские лидеры на ужине НАТО призвали Трампа ужесточить политику в отношении России

Европейские лидеры на ужине НАТО призвали Трампа ужесточить политику в отношении России

На закрытом ужине НАТО на прошлой неделе лидеры Европы призвали президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России.

Как сообщает Report со ссылкой на Euroactiv, об этом заявил президент Чехии Петр Павел в своем интервью CNN Prima NEWS.

"Мы говорили с ним очень последовательно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", — отметил Павел.

По словам Павела, цель давления - не экономический крах России, а создание условий, при которых Москва будет вынуждена вернуться к переговорам по Украине. “Он пока остается сдержанным, но понимает, что это очень эффективный инструмент”, — добавил чешский лидер.

Павел отметил, что Трамп во время ужина напомнил о своей жесткой торговой политике в отношении Китая и отметил, что именно высокие пошлины изменили позицию Пекина.

"Вот именно такой решительный подход нужен и сейчас. Если Китай почувствовал эффект за месяц, Россия с ее экономикой почувствует за неделю или две", —отметил Павел.

Президент США Дональт Трамп, по словам политика, также выразил удивление, почему Европа не может резко увеличить военные расходы. "Он был удивлен, почему Европа не может инвестировать 5% ВВП в оборону уже в следующем году. Союзники пояснили, что европейская промышленность сейчас физически не готова производить такие объемы вооружений" — отметил Павел.

Гюльнар Махмудова