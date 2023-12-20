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Европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море

Европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море В Европе наблюдается резкий рост издержек из-за того, что международные транспортные компании меняют маршруты поставок энергоресурсов с Ближнего Востока из-за конфликта в Газе и ситуации в Красном море.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 08:24
Европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море

В Европе наблюдается резкий рост издержек из-за того, что международные транспортные компании меняют маршруты поставок энергоресурсов с Ближнего Востока из-за конфликта в Газе и ситуации в Красном море.

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

В публикации говорится, что возникший в регионе "геополитический пожар", стал новым источником риска для мировой торговли, которая еще не оправилась от шока пандемии.

Из-за атак на суда в Красном море мятежным йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы) такие судоходные компании, как Maersk, Hapag-Lloyd и другие, перенаправили корабли через Атлантический океан. Вслед за ними аналогично поступили энергетические компании.

Из-за изменения маршрутов наблюдается потеря времени в 40 дней, а также высокие издержки.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Şafak: Qırmızı dənizdəki vəziyyət Avropa üçün xərclərin artmasına səbəb olub

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