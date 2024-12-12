Европейские члены НАТО обсуждают повышение расходов на оборону до 3% ВВП

Страны-члены НАТО в Европе ведут переговоры о повышении расходов на оборону с 2% до 3% от ВВП.

Страны-члены НАТО в Европе ведут переговоры о повышении расходов на оборону с 2% до 3% от ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Этот шаг, вызвавший сомнения во многих странах, окажет сильное давление на "и без того напряженные национальные бюджеты". По словам источников, конфиденциальные переговоры, начавшиеся во время встречи министров иностранных дел стран альянса на прошлой неделе, могут не привести к полному согласию, предусматривающему краткосрочное обязательство по достижению 2,5% оборонных расходов от ВВП, а к 2030 году - 3%. Утверждается, что новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в Нидерландах в 2025 году.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что НАТО может поднять в 2025 году новый порог военных расходов с 2% до 3% ВВП, что необходимо для выполнения новых целей по производству оружия странами альянса.