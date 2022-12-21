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Европейская ракета Vega C упала через две минуты после запуска

Европейская ракета Vega C упала через две минуты после запуска Европейская ракета-носитель Vega C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, начала падать через 2,5 минуты после запуска.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 11:08
Европейская ракета Vega C упала через две минуты после запуска

Европейская ракета-носитель Vega C, которая должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6, начала падать через 2,5 минуты после запуска.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, причиной падения стала техническая проблема в работе второй ступени.

Спустя две минуты после запуска ракеты с космодрома Куру во Французской Гвинее, она достигла высоты примерно 105 километров, далее начала резко снижаться.

Ракета-носитель Vega C итальянского производства должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6. Предполагалось, что они дополнят два спутника группировки Pleiades Neo 3 и 4, выведенных на орбиту в апреле и августе прошлого года.

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