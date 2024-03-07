Европейская народная партия поддержала новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг новое выдвижение 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) на период до 2029 года.

Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг новое выдвижение 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) на период до 2029 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в проходящем в Бухаресте съезде участвуют делегаты из 12 европейских государств-членов ЕНП.

После поддержания своей кандидатуры, глава ЕК заявила, что "осталось 90 дней до выборов в Европарламент.

"Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах", - отметила она.

Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.