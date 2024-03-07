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Европейская народная партия поддержала новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Европейская народная партия поддержала новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг новое выдвижение 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) на период до 2029 года.
Другие страны
7 марта 2024 г. 16:22
Европейская народная партия поддержала новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг новое выдвижение 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) на период до 2029 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в проходящем в Бухаресте съезде участвуют делегаты из 12 европейских государств-членов ЕНП.

После поддержания своей кандидатуры, глава ЕК заявила, что "осталось 90 дней до выборов в Европарламент.

"Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах", - отметила она.

Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.

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Версия на английском языке EU conservatives back von der Leyen for second term

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