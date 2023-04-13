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Европейская межпланетная станция стартует к Юпитеру для изучения его спутников

Европейская межпланетная станция стартует к Юпитеру для изучения его спутников Тяжелая ракета-носитель Ariane V сегодня отправит в космический полет автоматическую межпланетную станцию JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA) для изучения трех естественных спутников Юпитера.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 05:41
Европейская межпланетная станция стартует к Юпитеру для изучения его спутников

Тяжелая ракета-носитель Ariane V сегодня отправит в космический полет автоматическую межпланетную станцию JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA) для изучения трех естественных спутников Юпитера.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении ведомства.

Запуск ракеты со станцией весом шесть тонн планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в 09:15 по местному времени (в 16:15 по Баку). Зонд будет выведен на орбиту высотой 1,5 тыс. км, откуда он начнет самостоятельный полет к самой большой планете Солнечной системы.

В рамках миссии межпланетная станция ESA будет исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера - Европу, Ганимед и Каллисто. Согласно данным астрономов, под их ледяной поверхностью скрываются океаны жидкой воды. Миссия JUICE должна изучить спутники на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, их поверхность, а также атмосферу и окружающие Юпитер кольца.

Станция должна достигнуть Юпитера в июле 2031 года, где она совершит серию пролетов вблизи Европы и Каллисто, а в декабре 2034 года выйдет на орбиту крупнейшего в Солнечной системе естественного спутника Ганимед, исследование которого представляет наибольший интерес у ученых. Научная миссия вблизи Юпитера и его лун рассчитана примерно на 3,5 года. Она закончится в сентябре 2035 года.

Стоимость проекта JUICE составила 1,6 млрд евро. Помимо ESA в его реализации приняли участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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