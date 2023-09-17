Европейская комиссия намерена конфисковать проценты с российских активов

Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского Союза.

Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского Союза.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

Предполагается, что решение европейских политиков позволит принести в бюджет организации порядка нескольких млрд евро.

В агентстве уточнили, что чиновники Евросоюза на встрече с представителями Германии, Франции, Испании, Италии и Бельгии предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов Банка России. Общая сумма российских активов составляет порядка 200 млрд евро, добавили собеседники.

При этом большая часть арестованных активов России в наличных и депозитах, а оставшиеся — в облигациях.

Известно, что основная часть ценных бумаг хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. За I квартал этого год прибыль финансовой группы от российских активов составила 750 млн евро. В случае, если инициативу с конфискацией процентов с российских активов поддержат, она может принести почти 3 млрд евро.

В настоящий момент рабочая группа уже одобрила поэтапную реализацию плана.