Европейцы выйдут на демонстрацию против свободной торговли с США

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Акции протеста против планирующегося подписания соглашения о свободной торговле между США и ЕС пройдут в субботу в Лондоне, Берлине, Мадриде, Франкфурте и Цюрихе, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Торговое соглашение США-ЕС является документом, принятие которого позволит снизить тарифы и устранить регулирующие барьеры в бизнесе между странами ЕС и США, сделав таким образом требования к компаниям в двух экономических пространствах относительно универсальными. Контролируемое консерваторами британское правительство считает, что после подписания соглашения экономика страны увеличит доход на 10 млрд. фунтов стерлингов (около 15 млрд. долларов) ежегодно, американская экономика — на 80 млрд. фунтов (около 120 млрд. долларов), а экономика ЕС в целом — на 100 млрд. фунтов (около 150 млрд. долларов).