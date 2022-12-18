Европе спрогнозировали торговую войну с США

Реакция Евросоюза (ЕС) в ответ на принятый Соединенными Штатами Закон о снижении инфляции (IRA) грозит торговой войной между союзниками.

Реакция Евросоюза (ЕС) в ответ на принятый Соединенными Штатами Закон о снижении инфляции (IRA) грозит торговой войной между союзниками.

Как передает Report, такой прогноз дало немецкое издание Die Welt .

Отмечается, что европейские политики обсудили ответные меры объединения на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление" американского лидера Джо Байдена. Если страны-члены ЕС прислушаются к сторонникам "жесткой линии", среди которых, в том числе Франция, то это приведет к возникновению риска "трансатлантической гонки субсидий", а также может спровоцировать усиление европейского протекционизма и торговую войну с США, говорится в публикации.

"Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе", - пишет газета. Уточняется, что рассматриваются даже те меры, которые ранее были исключены, например, правило "покупай европейское" для субсидий и государственных закупок.