​Европарламент выбрал 11 из 14 вице-спикеров

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Евродепутаты выбрали первых 11 из 14 вице-спикеров Европарламента (ЕП), для заполнения трех оставшихся вакантными мест объявлен второй раунд голосоавния.

Как передаёт Report, oб этом объявил в среду новый председатель ЕП Давид Сассоли.

Чтобы получить место вице-спикера, кандидаты должны были получить не менее 331 голоса (абсолютное большинство от 661 человек - зарегистрированного списка депутатов). Этого результата добились сразу 11 депутатов. Шестеро остальных не смогли преодолеть этот барьер и автоматически перешли во второй раунд.

"Я поздравляю своих коллег, которые набрали необходимые голоса. Вакантными у нас остаются еще три места, поэтому мы объявляем второй раунд, в него автоматически переходят оставшиеся в списке кандидаты", - отметил Сассоли.

Ранее в среду уроженец Флоренции, 63-летний Давид Сассоли, журналист по профессии, возглавлявший новостную службу первого канала государственного итальянского телевидения Rai News 24, был избран новым председателем законодательного органа Евросоюза. Во втором туре за него проголосовали 345 депутатов ЕП при минимально необходимых 334 голосах. Всего в голосовании принимали участие 667 членов Европарламента из 751.