Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов

Представители стран-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение числа депутатов Европарламента.

Представители стран-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение числа депутатов Европарламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

Дополнительные 15 евродепутатов займут свои места в Европейском парламенте после перевыборов в следующем году. Изменения, все еще требующие официального юридического одобрения Европейского совета и самого парламента, позволят увеличить количество мест с 705 до 720.

Больше всего выиграют от этого решения Франция, Испания и Нидерланды, поскольку каждая из этих стран получит по два дополнительных мандата в Европарламенте.

Места распределяются в соответствии с расчетом, который учитывает изменения численности населения, но несколько превышает наименьшие страны-члены ЕС.