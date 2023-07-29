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Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов

Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов Представители стран-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение числа депутатов Европарламента.
Другие страны
29 июля 2023 г. 08:04
Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов

Представители стран-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение числа депутатов Европарламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

Дополнительные 15 евродепутатов займут свои места в Европейском парламенте после перевыборов в следующем году. Изменения, все еще требующие официального юридического одобрения Европейского совета и самого парламента, позволят увеличить количество мест с 705 до 720.

Больше всего выиграют от этого решения Франция, Испания и Нидерланды, поскольку каждая из этих стран получит по два дополнительных мандата в Европарламенте.

Места распределяются в соответствии с расчетом, который учитывает изменения численности населения, но несколько превышает наименьшие страны-члены ЕС.

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