Европарламент утвердил решение предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро

Депутаты Европарламента провели окончательное голосование по решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро.

Депутаты Европарламента провели окончательное голосование по решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, итоги были подведены на сессии законодательного органа в Страсбурге.

Проект поддержали 598 из 694 участников голосования. "Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", - говорится в принятом депутатами документе. В нем указывается, что "эта помощь будет предоставлена в виде займов" под небольшой процент, однако более точных сведений не приводится. По словам авторов документа, кредит "послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда".

Средства будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн в течение 12 месяцев.