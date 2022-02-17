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Европарламент утвердил решение предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро

Европарламент утвердил решение предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро Депутаты Европарламента провели окончательное голосование по решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро.
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17 февраля 2022 г. 00:29
Европарламент утвердил решение предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро

Депутаты Европарламента провели окончательное голосование по решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, итоги были подведены на сессии законодательного органа в Страсбурге.

Проект поддержали 598 из 694 участников голосования. "Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", - говорится в принятом депутатами документе. В нем указывается, что "эта помощь будет предоставлена в виде займов" под небольшой процент, однако более точных сведений не приводится. По словам авторов документа, кредит "послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда".

Средства будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн в течение 12 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Avroparlament Ukraynaya 1,2 milyard avro kreditin verilməsini təsdiqləyib

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