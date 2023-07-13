Европарламент утвердил план по увеличению производства боеприпасов и ракет

Европарламент утвердил планы увеличения производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе для преодоления текущего дефицита. Документ вступит в силу после одобрения Советом ЕС.

Европарламент утвердил планы увеличения производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе для преодоления текущего дефицита. Документ вступит в силу после одобрения Советом ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) призван ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

"Внедряя целевые меры, включая финансирование в размере 500 млн евро, ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов", - сказано в документе.