Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост.

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из результатов голосования.

Фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета Евросоюза, после чего сможет приступить к работе с 1 декабря.

Кроме того, эстонка Кая Каллас утверждена на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.

Новую ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36.