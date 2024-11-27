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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 15:44
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, повторно избранной на этот пост.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из результатов голосования.

Фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета Евросоюза, после чего сможет приступить к работе с 1 декабря.

Кроме того, эстонка Кая Каллас утверждена на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.

Новую ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36.

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Версия на английском языке EU lawmakers endorse Von der Leyen's new European Commission
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib

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