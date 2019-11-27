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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
​Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен

Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование состоялось на пленарной сессии в Страсбурге.

За предложенных комиссаров высказались 461 депутат, против - 157, воздержались - 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев.

Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.

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