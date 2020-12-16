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Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы

Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы Европарламент (ЕП) окончательно утвердил семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро, в котором предусмотрен механизм распределения денег при соблюдении принципа верховенства права.
Другие страны
16 декабря 2020 г. 22:54
Европарламент утвердил бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы

Европарламент (ЕП) окончательно утвердил семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро, в котором предусмотрен механизм распределения денег при соблюдении принципа верховенства права.

Как передает Report, соответствующее решение принято на сессии Европарламента, онлайн-трансляцию которой вела пресс-служба ЕП.

В поддержку бюджета проголосовали 548 депутатов, 81 высказался против, 55 воздержались. 10-11 декабря этот бюджетный план был согласован на саммите ЕС.

Этот объем средств в 2021-2027 годах будет дополнять еще 750 млрд евро из Фонда восстановления ЕС, которые будут распределяться между государствами сообщества на целевую поддержку экономик после пандемии. Деньги для этого фонда будут привлечены за счет займов, которые Евросоюз будет гасить до 2052 года.

Европарламент также принял дорожную карту введения дополнительных общеевропейских налогов, поступления от которых пойдут напрямую в бюджет Евросоюза. ЕП утвердил введение налога на пластиковые отходы с 2021 года, создание системы экологических таможенных пошлин (на любые товары из стран с более низкими стандартами выбросов парниковых газов, чем в ЕС) с 2023 года, налога на цифровые компании с 2023 года и на финансовые транзакции с 2026 года.

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