Европарламент рассмотрит признание России спонсором терроризма

Европарламент одобрил запрос группы Европейских консерваторов и реформистов о включении в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Европарламент одобрил запрос группы Европейских консерваторов и реформистов о включении в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Как передает Report со ссылкой на Polskie Radio , об этом заявил депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца.

Во время голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты, 99 высказались против, еще 61 - воздержался.

"Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре будем голосовать за эту резолюцию, которая позволит представить настоящие отношения между Россией и ЕС", - прокомментировал Жоньца.

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая признала правящий в России режим террористическим.