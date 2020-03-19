Европарламент проведет внеочередную сессию по борьбе с коронавирусом

Глава Европарламента созвал внеочередную пленарную сессию на 26 марта для рассмотрения мер, предложенных Еврокомиссией, по борьбе со вспышкой нового коронавируса в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, голосование будет дистанционным.

Ранее ЕК, в частности, предложила, а Совет стран ЕС согласовал возможность выделения государствам Евросоюза 37 миллиардов евро из различных фондов союза на борьбу с проблемами, вызванными распространением COVID-19. Для начала выделения средств свою позицию должен высказать и Европарламент.