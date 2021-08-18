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Европарламент проведет экстренное заседание по Афганистану

Европарламент проведет экстренное заседание по Афганистану Комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране.
Другие страны
18 августа 2021 г. 16:46
Европарламент проведет экстренное заседание по Афганистану

Комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня пресс-служба Европарламента.

"В результате разворачивающихся в Афганистане событий Комитет по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном проведут экстренное совместное заседание 19 августа, на которое приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель", - говорится в заявлении.

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