Европарламент проголосует по соглашению о Brexit на следующей неделе

Депутаты Европарламента (ЕП) проведут голосование по соглашению о Brexit в начале следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

"В субботу ожидается голосование в британском парламенте, а в начале следующей недели - в Европарламенте", - сказал Э.Макрон.

Он отметил, что "надеется на то, что вопрос Brexit удастся решить к 31 октября - дате, установленной в качестве предельного срока".

Французский лидер подчеркнул, что "достигнуто хорошее соглашение, учитывающее согласованные рамки".