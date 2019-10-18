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Европарламент проголосует по соглашению о Brexit на следующей неделе

Европарламент проголосует по соглашению о Brexit на следующей неделе

Депутаты Европарламента (ЕП) проведут голосование по соглашению о Brexit в начале следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

"В субботу ожидается голосование в британском парламенте, а в начале следующей недели - в Европарламенте", - сказал Э.Макрон.

Он отметил, что "надеется на то, что вопрос Brexit удастся решить к 31 октября - дате, установленной в качестве предельного срока".

Французский лидер подчеркнул, что "достигнуто хорошее соглашение, учитывающее согласованные рамки".

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