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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Еврокомиссию и Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
Другие страны
8 июня 2022 г. 20:46
Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Еврокомиссию и Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает Report, об этом говорится в резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС, принятой на пленарной сессии ЕП в среду.

"Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом", - говорится в одном из пунктов документа.

Кроме того, европейские страны призывают "безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения", а также финансовую и гуманитарную помощь, "быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий". Авторы резолюции предлагают "создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины".

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