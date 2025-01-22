Европарламент призвал не признавать президентские выборы в Беларуси

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу не признавать итоги предстоящих 26 января президентских выборов в Беларуси и ввести против властей республики новые санкции.

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу не признавать итоги предстоящих 26 января президентских выборов в Беларуси и ввести против властей республики новые санкции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сайт ЕП.

Парламент призвал ЕС, его государства-члены и международное сообщество не признавать легитимность Александра Лукашенко в качестве президента после голосования. В ЕП заявили, что "в отличие от 2020 года, есть только формальные "кандидаты", которые бросят ему вызов на выборах в этом месяце".

В МИД Беларуси 22 января заявили, что располагают заранее заготовленным заявлением ЕС о непризнании президентских выборов, и назвали это грубейшим вмешательством в дела республики.