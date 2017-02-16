Европарламент призвал к созданию единых правил по использованию роботов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Европарламент (ЕП) призвал к созданию правил на уровне Евросоюза по использованию роботов.

Как передает Report, об этом говорится в резолюции пленарной сессии ЕП.

"Необходимы всеевропейские правила в области быстрорастущего сектора робототехники, в том числе, чтобы усилить этические стандарты или ввести ответственность за происшествия с машинами, не имеющими водителей", — сообщает пресс-служба ЕП со ссылкой на принятую в четверг резолюцию.

Европарламент призывает Еврокомиссию разработать соответствующие законопроекты, чтобы полноценно использовать экономический потенциал робототехники и искусственного интеллекта, а также обеспечить единый уровень безопасности их применения, отмечается в сообщении пресс-службы.

Европарламент предлагает, в частности, ввести обязательную схему страхования, а также создать специальный фонд для поддержки пострадавших в авариях с участием беспилотных автомобилей. ЕП также предлагает Еврокомиссии подумать над введением специального юридического статуса для роботов, чтобы знать, кто несет ответственность в случае причинения ими вреда.