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Европарламент призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Европарламент призвал грузинские власти освободить Саакашвили Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михаила Саакашвили.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 22:18
Европарламент призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сайт Европарламента.

"Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить должное лечение за границей", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента также призывают нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование.

Они напомнили грузинским властям, что те несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и соблюдение его фундаментальных прав.

Кроме того, резолюция подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей "в рамках личной вендетты". Потому парламент повторно призвал Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Gürcüstan hakimiyyətini Saakaşvilini azad etməyə çağırıb

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