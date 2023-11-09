Европарламент призвал ЕС не конфисковывать личные вещи и автомобили граждан РФ

Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза не конфисковывать автомобили и личные вещи граждан России.

Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза не конфисковывать автомобили и личные вещи граждан России.

Как передает Report, об этом говорится в резолюции Европарламента.

"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - говорится в тексте резолюции.

В своей резолюции Европарламент также призывает ужесточить санкции против России, "включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС".

Европарламент также "призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства".

В документе также говорится, что европейские компании продолжают обходить ограничительные меры в отношении РФ. "Европарламент выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся торговли подсанкционными товарами военного назначения между государствами - членами ЕС и Россией", - говорится в тексте документа.