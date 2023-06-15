О нас

Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением

Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением Депутаты Европейского парламента назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня военным преступлением. Парламентарии решительно осудили эти действия захватчиков.
Другие страны
15 июня 2023 г. 03:19
Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением

Депутаты Европейского парламента назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня военным преступлением. Парламентарии решительно осудили эти действия захватчиков.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге 14 июня.

Отмечается, что во время него депутаты рассматривали процесс подготовки к встрече Европейского совета, которая должна состояться в Брюсселе в конце месяца.

"Депутаты осудили разрушение плотины в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", – отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Kaxovka SES-in dağıdılmasını hərbi cinayət kimi tanıyıb

Самое читаемое

Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi