Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением

Депутаты Европейского парламента назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня военным преступлением. Парламентарии решительно осудили эти действия захватчиков.

Депутаты Европейского парламента назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня военным преступлением. Парламентарии решительно осудили эти действия захватчиков.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге 14 июня.

Отмечается, что во время него депутаты рассматривали процесс подготовки к встрече Европейского совета, которая должна состояться в Брюсселе в конце месяца.

"Депутаты осудили разрушение плотины в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", – отмечается в заявлении.