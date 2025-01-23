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Европарламент принял резолюцию с призывом расширить санкции против СМИ РФ

Европарламент принял резолюцию с призывом расширить санкции против СМИ РФ Европарламент (ЕП) большинством голосов утвердил резолюцию с призывом к странам-членам Евросоюза расширять санкции в отношении российских СМИ из-за дезинформации и поддержке военных действий в Украине.
Другие страны
23 января 2025 г. 15:53
Европарламент принял резолюцию с призывом расширить санкции против СМИ РФ

Европарламент (ЕП) большинством голосов утвердил резолюцию с призывом к странам-членам Евросоюза расширять санкции в отношении российских СМИ из-за дезинформации и поддержке военных действий в Украине.

Как передает Report, это следует из итогов голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Документ поддержали 480 депутатов, против высказались 58, 48 воздержались.

В ЕП также выразили обеспокоенность из-за заявления основателя корпорации Meta Марка Цукерберга о смягчении правил проверки фактов и модерации в соцсетях и тем, что "это еще больше упростит российскую кампанию по дезинформации по всему миру".

Европейские депутаты призвали Еврокомиссию строго соблюдать закон о цифровых услугах в ответ на подобные заявления Meta и Х.

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