Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Евросоюзе предложили создать Генеральный директорат ЕС по обороне.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, c соответствующим предложением выступили члены Европарламента.

Отмечается, что парламентарии ЕС крайне озабочены тем, что США и Великобритания, являющиеся ключевыми партнерами ЕС в сфере безопасности, заняты пересмотром своей внешней политики и нет ясности, какую стратегию они выберут относительно военного сотрудничества с ЕС.

"Евросоюзу следует активизировать свои усилия по обеспечению безопасности в регионе, а также стать надежной опорой НАТО в Европе путем создания Европейского оборонительного союза", - заявили парламентарии.

Отмечается, что Генеральный директорат ЕС должен будет обеспечить поставки техники, вооружения, а также провести стандартизацию и сертификацию в военной сфере.