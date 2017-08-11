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    В Евросоюзе предложили создать Генеральный директорат ЕС по обороне

    Парламентарии: Нет ясности, какую стратегию ​США и Великобритания выберут относительно военного сотрудничества с ЕС

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Евросоюзе предложили создать Генеральный директорат ЕС по обороне.

    Как сообщает Report со ссылкой на RT, c соответствующим предложением выступили члены Европарламента.

    Отмечается, что парламентарии ЕС крайне озабочены тем, что США и Великобритания, являющиеся ключевыми партнерами ЕС в сфере безопасности, заняты пересмотром своей внешней политики и нет ясности, какую стратегию они выберут относительно военного сотрудничества с ЕС.

    "Евросоюзу следует активизировать свои усилия по обеспечению безопасности в регионе, а также стать надежной опорой НАТО в Европе путем создания Европейского оборонительного союза", - заявили парламентарии.

    Отмечается, что Генеральный директорат ЕС должен будет обеспечить поставки техники, вооружения, а также провести стандартизацию и сертификацию в военной сфере.

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