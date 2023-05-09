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Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год

Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали во вторник резолюцию о продлении еще на год действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Решение было принято на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, которая транслировалась на сайте парламента.
Другие страны
9 мая 2023 г. 16:04
Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали во вторник резолюцию о продлении еще на год действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Решение было принято на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, которая транслировалась на сайте парламента.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Нынешнее соглашение истекает 6 июня. Согласно одобренному большинством голосов (537 за, 42 против) предложению, этот период предлагается продлить до 5 июня 2024 года.

На прошлой неделе послы 27 стран ЕС достигли принципиальной договоренности о продлении на год режима беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины. При этом 28 апреля Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника и о предоставлении фермерам пострадавших от затоваривания зерном стран 100 млн евро помощи в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

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