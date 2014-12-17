Европарламент поддержал процесс признания странами ЕС Государства Палестина

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали процесс признания странами ЕС Государства Палестина и выступили за то, чтобы переговоры по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке продолжались. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, соответствующая резолюция, не являющаяся обязательной к исполнению странами Евросоюза, была одобрена большинством голосов парламентариев на пленарной сессии в Страсбурге.

ЕП "в принципе поддерживает признание палестинской государственности как решения для двух стран и считает, что оно должно проходить вместе с продолжением мирных переговоров", отмечается в тексте. Депутаты подчеркнули, что "строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является незаконным с точки зрения международного законодательства". В связи с этим они призвали обе стороны воздержаться от любых провокационных действий.

Парламентарии также поддержали "решение для двух государств на основе границ 1967 года с Иерусалимом в качестве столицы двух государств с учетом безопасности Израиля и с учетом независимого, демократического, соседнего и жизнеспособного Государства Палестина, живущих бок о бок друг с другом в мире, в безопасности, на основе права самоопределения и при полном соблюдении международного права". "Единственным способом урегулирования конфликта является сосуществование двух государств - Израиля и Палестины", - говорится в тексте резолюции.

По мнению народных избранников, ЕС должен сыграть ключевую роль в процессе разрешения данной проблемы на Ближнем Востоке. В связи с этим они договорились дать старт инициативе под названием "Парламентарии за мир", призванной "свести вместе членов европейского, израильского и палестинского парламентов". "Это дополнит дипломатические усилия ЕС и поспособствует выработке повестки по установлению мира", - говорится в резолюции.