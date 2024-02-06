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Европарламент поддержал лишение водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС

Европарламент поддержал лишение водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС Европейский парламент одобрил позицию по проекту евродирективы, согласно которой наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе за существенное превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, будут действительными на всей
Другие страны
6 февраля 2024 г. 18:34
Европарламент поддержал лишение водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС

Европейский парламент одобрил позицию по проекту евродирективы, согласно которой наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе за существенное превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, будут действительными на всей территории ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, сейчас многие серьезные нарушения ПДД, совершенные за границей, остаются безнаказанными, поскольку решение о лишении права на управление транспортным средством действует только в стране назначения наказания.

Однако Евросоюз планирует изменить эту ситуацию, введя новые правила, по которым решение о лишении водительских прав начнет действовать на всей территории ЕС. Все такие решения в дальнейшем должны будут передаваться в государство-член ЕС, выдавшее водительское удостоверение, которое будет отвечать за их исполнение.

По оценке Европарламента, водительских прав следует лишать за следующие серьезные нарушения: вождение в нетрезвом виде, причинение аварии со смертельным исходом и вождение без прав.

Согласование позиции с Советом ЕС, который состоит из представителей государств-членов Евросоюза, начнется после того, как государства-члены выработают свои позиции по проекту данной евродирективы. Работа по согласованию новых правил продолжится после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

Помимо проекта директивы о серьезных нарушениях правил дорожного движения, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами, разрабатывается второй правовой акт, касающийся обмена информацией по менее серьезным нарушениям ПДД, включая, в том числе, передачу информации о штрафах за нарушения.

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