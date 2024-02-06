Европарламент поддержал лишение водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС

Европейский парламент одобрил позицию по проекту евродирективы, согласно которой наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе за существенное превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, будут действительными на всей

Европейский парламент одобрил позицию по проекту евродирективы, согласно которой наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения (ПДД), в том числе за существенное превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, будут действительными на всей территории ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, сейчас многие серьезные нарушения ПДД, совершенные за границей, остаются безнаказанными, поскольку решение о лишении права на управление транспортным средством действует только в стране назначения наказания.

Однако Евросоюз планирует изменить эту ситуацию, введя новые правила, по которым решение о лишении водительских прав начнет действовать на всей территории ЕС. Все такие решения в дальнейшем должны будут передаваться в государство-член ЕС, выдавшее водительское удостоверение, которое будет отвечать за их исполнение.

По оценке Европарламента, водительских прав следует лишать за следующие серьезные нарушения: вождение в нетрезвом виде, причинение аварии со смертельным исходом и вождение без прав.

Согласование позиции с Советом ЕС, который состоит из представителей государств-членов Евросоюза, начнется после того, как государства-члены выработают свои позиции по проекту данной евродирективы. Работа по согласованию новых правил продолжится после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

Помимо проекта директивы о серьезных нарушениях правил дорожного движения, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами, разрабатывается второй правовой акт, касающийся обмена информацией по менее серьезным нарушениям ПДД, включая, в том числе, передачу информации о штрафах за нарушения.