    • 23 февраля, 2026
    • 19:21
    Европарламент отложил голосование по торговому соглашению с США

    Европейский парламент решил отложить голосование по торговому соглашению с США после повышения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин до 15%.

    Как передает Report, об этом сообщили Reuters два источника в ЕП.

    Решение принято на фоне введения Дональдом Трампом универсальной 15-процентной пошлины на импорт после того, как Верховный суд США отменил ранее введенные им глобальные тарифы.

    Для вступления в силу предложения требуют одобрения как Европарламента, так и правительств стран блока. Отмечается, что голосование по этому соглашению в Комитет по международной торговле, которое было запланировано 24 февраля, теперь перенесено на более поздний срок.

    Европарламент в рамках соглашения рассматривал законодательные инициативы по отмене большинства импортных пошлин ЕС на американские товары.

    Ранее работа над документом была заморожена в знак протеста против требований Трампа о приобретении Гренландии и угроз введения дополнительных пошлин в отношении европейских союзников, выступивших против этих планов.

