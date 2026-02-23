Европарламент отложил голосование по торговому соглашению с США

Европейский парламент решил отложить голосование по торговому соглашению с США после повышения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин до 15%.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters два источника в ЕП.

Решение принято на фоне введения Дональдом Трампом универсальной 15-процентной пошлины на импорт после того, как Верховный суд США отменил ранее введенные им глобальные тарифы.

Для вступления в силу предложения требуют одобрения как Европарламента, так и правительств стран блока. Отмечается, что голосование по этому соглашению в Комитет по международной торговле, которое было запланировано 24 февраля, теперь перенесено на более поздний срок.

Европарламент в рамках соглашения рассматривал законодательные инициативы по отмене большинства импортных пошлин ЕС на американские товары.

Ранее работа над документом была заморожена в знак протеста против требований Трампа о приобретении Гренландии и угроз введения дополнительных пошлин в отношении европейских союзников, выступивших против этих планов.