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Европарламент одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в 145 млн евро

Европарламент одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в 145 млн евро Пленум Европарламента (ЕП) принял окончательное решение о предоставлении Молдове очередной финансовой помощи в размере 145 млн евро.
Другие страны
9 мая 2023 г. 17:17
Европарламент одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в 145 млн евро

Пленум Европарламента (ЕП) принял окончательное решение о предоставлении Молдове очередной финансовой помощи в размере 145 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан.

"Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере 145 млн евро для Молдовы. Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся", - написал он в соцсетях.

Из общих средств 45 млн евро представляют собой безвозмездные средства, еще 100 млн - это кредиты на выгодных условиях. Новая финансовая поддержка будет зависеть от развития программы республики с Международным валютным фондом и выполнения определенных задач, согласованных между Молдовой и Евросоюзом.

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