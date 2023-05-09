Европарламент одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в 145 млн евро

Пленум Европарламента (ЕП) принял окончательное решение о предоставлении Молдове очередной финансовой помощи в размере 145 млн евро.

Пленум Европарламента (ЕП) принял окончательное решение о предоставлении Молдове очередной финансовой помощи в размере 145 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан.

"Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере 145 млн евро для Молдовы. Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся", - написал он в соцсетях.

Из общих средств 45 млн евро представляют собой безвозмездные средства, еще 100 млн - это кредиты на выгодных условиях. Новая финансовая поддержка будет зависеть от развития программы республики с Международным валютным фондом и выполнения определенных задач, согласованных между Молдовой и Евросоюзом.