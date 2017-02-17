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    Европарламент одобрил резолюцию о создании единой европейской армии

    За резолюцию проголосовали 283 евродепутата

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза и создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, документ был предложен экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры по Brexit Ги Верхофстадтом.

    За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против — 269, 83 — воздержались.

    Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС, отмечает телеканал.

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