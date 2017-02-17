Европарламент одобрил резолюцию о создании единой европейской армии

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза и создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, документ был предложен экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры по Brexit Ги Верхофстадтом.

За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против — 269, 83 — воздержались.

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС, отмечает телеканал.