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Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте Европарламент одобрил первый в мире закон, регулирующий применение технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
13 марта 2024 г. 20:31
Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте

Европарламент одобрил первый в мире закон, регулирующий применение технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, за принятие документа проголосовали 523 законодателя, 49 воздержались и только 46 выступили против.

Указывается, что в основе закона лежит принцип снижения рисков при использовании ИИ. Законом предусматриваются различные меры защиты общества: от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета некоторого контента.

Кроме того, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций.

Однако подобные запреты могут не действовать в случаях, когда это затрагивает интересы безопасности.

Ожидается, что закон будет официального одобрен на политическом и техническом уровне в мае. В ноябре вступят в силу предусмотренные им запреты, а к 2027 году закон об искусственном интеллекте полностью вступит в силу.

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