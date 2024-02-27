Европарламент одобрил передачу Украине 50 млрд евро помощи

Европарламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет.

Европарламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Данный вопрос одобрен подавляющим большинством голосов - 536 евродепутатов проголосовали "за", 40 - "против", 39 - "воздержались".

Лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

А уже 5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.