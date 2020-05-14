​Европарламент одобрил облегчение визового режима с Беларусью

Европарламент одобрил на пленарной сессии в Брюсселе соглашения с Беларусью по облегчению визового режима и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты электронного голосования на сайте парламента.

В апреле эти соглашения были одобрены комитетом Европарламента по гражданским свободам.

Отметим, что соглашение Беларуси и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза - до 180 дней в году. Ожидается также, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.

Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.