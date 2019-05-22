Европарламент обеспокоен призывом премьер-министра Армении

Комитет межпарламентского партнерства Евросоюза и Армении, комитет межпарламентского сотрудничества Евросоюза и Азербайджана и комитет межпарламентской ассоциации Евросоюза и Грузии распространили заявление.

Как сообщает французское бюро Report, в документе выражена обеспокоенность призывом премьер-министра Никола Пашиняна: "Не нанося вреда принципу невмешательства, мы обеспокоены призывом Никола Пашиняна от 20 мая к сторонникам о взятии под контроль входов и выходов в суда и внедрением контроля над судьями".

В заявлении госчиновникам Армении рекомендовано действовать в рамках данных им конституцией обязанностей и призвано уважать независимую деятельность законодательной, исполнительной и судебной систем.

Отметим, что мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы выразил обеспокоенность призывом премьер-министра Армении Никола Пашиняна взять под контроль входы и выходы в суд.

Напомним, что 19 мая Никол Пашинян после освобождения экс-президента Роберта Кочаряна из-под ареста под залог призвал граждан страны взять под контроль входы и выходы в суд.