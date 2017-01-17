Европарламент не смог избрать председателя в третьем туре

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Шесть кандидатов, претендующих на должность председателя Европарламента, не смогли в третьем туре голосования набрать необходимое число голосов.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшил нынешний глава Европейского парламента Мартин Шульц.

Таким образом, согласно существующим правилам, будет проведен четвертый, заключительный тур. В него выходят два кандидата, получившие наибольшее число голосов при предыдущем голосовании. Это депутат Антонио Таяни, представляющий фракцию Европейской народной партии. Он сохранил по итогам третьего тура лидирующую позицию, получив 291 голос.

Его противником будет другой представитель Италии, Джанни Пителла, возглавляющий фракцию "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте. Он получил в третьем туре 198 голосов.

В том случае, если четвертый тур не выявит победителя, из двух кандидатов, согласно существующим правилам, будет выбран более старший по возрасту. Таяни 63 года, а Пителле 58 лет. Четвертый тур голосования состоится 17 января в 21:00