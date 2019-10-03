Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении переговорной группы ЕП по Brexit, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить, - отмечается в нем. - Эти предложения не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима "бэкстоп" [для обеспечения прозрачности границы на острове Ирландия после Brexit]".

В документе подчеркивается, что план Джонсона не оправдал ожидания ЕС.