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    Европарламент назвал условия снятия санкций с России

    Европарламент принял резолюцию, в которой связал отмену санкций ЕС против России с восстановлением контроля Украины над Крымом

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Европарламент в рамках пленарной сессии принял резолюцию, в которой связал отмену санкций ЕС против России с восстановлением "контроля Украины над Крымом".

    Как сообщает Report, резолюция, посвященная ситуации с правами человека в Крыму, в первую очередь положению крымских татар, опубликована на сайте Европарламента.

    За резолюцию проголосовали 472 депутата, против - 79 депутатов, воздержались - 33.

    В тексте резолюции говорится, что депутаты подтверждают свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Присоединение Крыма к России Европарламент называет "аннексией", и в первом же пункте документа требует "восстановления украинского контроля над полуостровом". Депутаты назвали возвращение Крыма Украине "одним из условий" улучшения отношений с Россией, и "в том числе приостановления санкций".

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