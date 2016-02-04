Европарламент назвал условия снятия санкций с России

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Европарламент в рамках пленарной сессии принял резолюцию, в которой связал отмену санкций ЕС против России с восстановлением "контроля Украины над Крымом".

Как сообщает Report, резолюция, посвященная ситуации с правами человека в Крыму, в первую очередь положению крымских татар, опубликована на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 472 депутата, против - 79 депутатов, воздержались - 33.

В тексте резолюции говорится, что депутаты подтверждают свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Присоединение Крыма к России Европарламент называет "аннексией", и в первом же пункте документа требует "восстановления украинского контроля над полуостровом". Депутаты назвали возвращение Крыма Украине "одним из условий" улучшения отношений с Россией, и "в том числе приостановления санкций".